Американець Малінін побив світовий рекорд на турнірі Skate Canada

Американський фігурист Ілля Малінін у неділю легко побив світовий рекорд у довільній програмі, вигравши Skate Canada, зберігши свою дворічну безпрограшну серію та підкресливши свій статус фаворита на здобуття олімпійського золота на Іграх Мілан-Кортіна.

Про це повідомляє AP News. Деталі додає NBC.

Фігурист побив власний рекорд у довільній програмі, заробивши 228,97 бала, перевершивши свій попередній світовий рекорд у 227,79 бала, встановлений на чемпіонаті світу 2024 року.

Олександр Селевко з Естонії посів друге місце в неділю з 257,21 балом. Као Міура з Японії здобув бронзу з 253,69 балами.

Малінін досяг цього, не виконавши свій четверний аксель (наразі він єдиний спортсмен, який виконав цей найскладніший стрибок на змаганнях)

Ілля Малінін – дворазовий чемпіон світу, дворазовий чемпіон фіналу Гран-прі, триразовий чемпіон США та непереможений спортсмен з часів Гран-прі Франції 2023 року. Загалом він виграв уже 12 турнірів поспіль.

Батьки Малініна, Тетяна Малініна та Роман Скорняков, народилися в Росії, але з 1993 представляли Узбекистан. Двічі представляли цю країну на Олімпійських іграх, але медалей не здобували.

Тривалий час проживають у США. 22-річний Ілля народився в місті Ферфакс, штат Вірджинія.