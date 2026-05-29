UESF оголошує перші склади збірної України. National Team Partner Esports Nations Cup 2026

ENC стартує у листопаді в Ер-Ріяді — але спочатку кожна збірна проходить регіональні онлайн-кваліфікації. Сьогодні представляємо перші два склади, які гратимуть за путівку до Саудівської Аравії: Rainbow Six Siege та Rocket League.

Rainbow Six Siege

Тренер GHOOD BHOY провів кілька важких аналітичних тижнів перед тим як оголосити склад.

"Після довгих та важких аналітичних вечорів, розборів математичної складової показників гравців, збирання різностороннього фідбеку та перегляду офіційних ігор — нарешті дійшов до позитивного результату у визначенні основного складу", — каже він.

Основа збірної — стак UAIM, який існує як єдина серйозна українська команда в R6:Siege. Більшість гравців давно знають одне одного, грали разом у мікс-командах і розуміють сильні та слабкі сторони кожного. В R6 це особливо важливо: від набору команди до кваліфікацій Європи дають найменше часу серед усіх дисциплін ENC.

"Пишаюсь нашою єдністю та тим, що ми можемо працювати разом над однією ціллю", — каже тренер.

Вадим "SiRiLoiD" Кульков

Сапорт команди. Стриманий, спокійний і розсудливий — той, хто тримає голову холодною в найнапруженіші моменти. Грає професійно з 2021 року — найдосвідченіший у складі. Переможець кількох помітних турнірів. У вільний час — власник магазину периферії та гаджетів.

Олександр "Shvdxw" Пащенко

Entry-фрагер, Fans of Attics. Заводіла команди — тримає градус напруги у серйозних моментах, полюбляє тімплей і жарти в розпалі матчу. При необхідності може закрити роль капітана. Разом із Sm1ss грає в європейському міксі Fans of Attics — але виступати в національній збірній разом із давніми друзями для обох тільки в радість. Переможець ELC Winter Cup #2 та Lidoma Tournament: August 2025 #2.

Дмитро "Sm1ss" Клейшмідт

Капітан збірної — мізки і контроль ходу раунду. Отримує колаути з усієї команди, опрацьовує їх і будує дії в реальному часі, дотримуючись блюпринтів, які здебільшого сам і приносить. Переможець Seasonal Series 2025 - Autumn: Europe MENA - Contenders League та Euro League & Cup - Winter Cup 2025. Може найближчим часом засяяти в академці або серйозній організації — але про це сам розповість, коли прийде час.

Володимир "MareckX" Марінчик

Флекс. Його шлях в R6 почався під ніком jojopaladini — і з перемоги на Tournament of Ukraine's R6 Community 2024. Саме тоді він познайомився з SiRiLoiD і Shvdxw, разом вони спробували себе на Malta Cyber Series: VIII, а потім MareckX приєднався до стаку UAIM на Euro League & Cup - Summer Cup: July 2025.

Станіслав "NilaR" Ларін

Флекс, No Recoil Army. Грає з 2022 року — наймолодший у складі. Гучний голос команди, швидко вчиться і має хороший талант адаптації під будь-які потреби раунду. Також має шанс найближчим часом вступити в новий етап кар'єри.

Заміни: Остап "wenyt" Кметюк, Олексій "lex4" Непомнящий

lex4 — колишній гравець стаку UAIM, знає хлопців як ніхто краще. Питань щодо його обраності як заміни не виникло — команда прийняла його як рідного.

wenyt — наразі працює коментатором і аналітиком в OBLOGA-CAST юніті R6:Siege. Добре ладить з командою, приходить на всі теоретичні розбори і пробує себе на праках. Для нього цей досвід — важлива можливість набивати руку чимось окрім рейтингу.

Тренер: Олександр "GHOOD BHOY" Самойленко

Активно розвиває R6-сцену в Україні — власні ініціативи, турніри, робота з ком'юніті. Відбір складу провів системно: аналітика показників, перегляд офіційних матчів, збір фідбеку. "Мені пощастило обрати команду, яка знає прекрасно одне одного", — каже він. Навіть розіграли кілька сценаріїв на випадок невдачі на кваліфікаціях — щоб знати як працювати далі незалежно від результату.

Rocket League

Rocket League в Україні — дисципліна, яка тільки починає набирати популярність. Всі троє основних гравців збірної це розуміють — і відкрито говорять, що хочуть це змінити. Тренер Skeenny_ знає цю місію краще за будь-кого: він будував українське Rocket League ком'юніті з нуля, організовував локальні турніри ще тоді, коли гра майже нікого не цікавила в Україні.

Андрій "Deicidii" Бідалов

20 років. Призові місця на українських аматорських турнірах — SLPK, eLegion Pro Community Cup, KT Esports. Учасник European qualifiers. "Rocket League в Україні не є популярною. Сподіваюсь, виступи нашої команди на ENC це змінять".

Данило "daniel iopta" Бакланський

Активно тренується останні два роки, найкращий результат — топ-385 Європи в European qualifiers. Переможець аматорських українських турнірів. "Очікую трохи нервування, експерименти з тактиками і круті матчі з про гравцями, яких міг бачити лише на відео".

Георгій "K0bzar_" Сидоров

Капітан команди. Грає з початку 2022 року і за цей час став одним із найсильніших молодих гравців української сцени, переміг на численних турнірах і зустрічав профі-гравців у звичайних матчах. Має дві цілі на ENC: вийти на основну стадію і привернути увагу до Rocket League в Україні.

Андрій "Mencher_" Коржиньовський — заміна

17 років. Учасник аматорських турнірів і European qualifiers. Поділяє мету команди — популяризувати Rocket League серед українських геймерів. "Хочу зіграти на високому рівні проти відомих професійних гравців" — і якщо знадобиться вийти на заміну, буде готовий.

Тренер: Андрій "Skeenny_" П'ятницький

Один із перших, хто будував Rocket League ком'юніті в Україні — організовував локальні турніри, популяризував гру задовго до того як вона стала темою для національної збірної. Тому для нього ENC — це не просто турнір, а підсумок кількох років роботи. "Я був свідком народження української спільноти Rocket League. І ось ми тут — українська національна команда на ENC 2026".

Кваліфікації

Щоб потрапити до Ер-Ріяду, збірним спочатку треба пройти регіональний відбір.

Регіональні онлайн-кваліфікації з Rainbow Six Siege відбудуться 29-31 травня 2026 року.

Регіональні онлайн-кваліфікації з Rocket League — 17-19 липня 2026 року.

