Визначилися всі учасники Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2

Визначилися всі 24 учасники Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2, який стартує 30 листопада.

Україну на мейджорі представлять дві організації – Natus Vincere та Passion UA.

"Народжені перемагати" зіграють на своєму 21-му мейджорі з CS, а для організації гравця збірної України Олександра Зінченка це буде дебютна участь.

Учасники Shanghai Major 2024

Європейський регіон: Team Vitality, MOUZ, BIG, 3DMAX, FaZe Clan, Natus Vincere, Cloud9, G2 Esports, HEROIC, Virtus.pro, Fnatic, Passion UA, Gamer Legion, Team Spirit;

Американський регіон: Wildcard, MIBR, Team Liquid, Complexity Gaming, pain Gaming, Imperial Esports, FURIA Esports;

Азійсько-тихоокеанський регіон: The MongolZ, Rare Atom, FlyQuest.

Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка Passion UA кваліфікувалися на Shanghai Major.

Passion UA стала наймолодшою організацією на мейджорі в Шанхаї, адже була заснована у 2023 році. Також колектив футболіста збірної України стала першою командою, що кваліфікувалася на мейджор з 5 українцями в складі.