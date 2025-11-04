"Не гірше NBA": як виглядають буткемпи Favbet Team

Favbet Team з’явилася у травні 2024 року. Команді вистачило трохи більше року, аби перетворитися на повноцінну кіберспортивну команду з власним стилем. Зробила вона це в екстремальних умовах. Перші буткемпи проводилися під час довготривалих відключень світла. Тоді доводилося тренуватися під звуки сирен, генераторів та на межі можливого. Попри все хлопці впоралися.

До складу Favbet Team входять амбітні досвідчені кіберспортсмени. Кожен зі своїм неповторним вайбом, що створює унікальну атмосферу в команді.

Владислав "bondik" Нечипорчук, капітан і стратег, вже 17 років у грі і досі горить жагою до змагань. Євген "j3kie" Сергачев — рифлер і душа компанії. Макс "Marix" Кугенер — рифлер, люксембуржець з українським корінням, який заради команди вивчив мову та приїхав в Україну під час війни. Олександр "Smash" Турчин — рифлер і приклад дисципліни для інших гравців. Даниїл "t3ns1on" Кашура — спокійний та врівноважений снайпер. Ігор "crush" Шевченко — аналітик і тренер, який розбирає гру суперників на атоми. Favbet Team підтримує сильна медіа-команда, яка робить неймовірний контент для каналу на YouTube.

Фото: Favbet Team

Цьогоріч Favbet Team втретє збирає буткемп в Україні. Там продумано все до дрібниць, тому тренування проходять у комфортних умовах.

"Якісний буткемп — це все, що краще, ніж онлайн-тренування. Ми проводимо час разом, стаємо міцнішими морально, як команда і як друзі. Ми не витрачаємо час на приготування їжі чи побут. Тому залишається більше сил для тренувань" , — пояснює спортивний директор команди Богдан Рехтета.

Як проходить типовий день на буткемпі Favbet Team

Дні у Favbet Team розписані чітко: підйом, сніданок, година теорії, практика, обід, трохи відпочинку, а потім знову довгі ігрові години.

"У середньому ми проводимо від 7 до 8 годин на день у командних тренуваннях. Плюс кожен може займатися індивідуально, якщо має сили і бажання. У нас є година на відновлення з 16 до 17. Хлопці можуть просто полежати, подивитися серіал чи піти на свіже повітря. Є й один-два вихідних за буткемп. У цей час ми проводимо час разом, смажимо шашлик та просто спілкуємось. Це важливо, щоб розвантажити голову від Counter-Strike" , — пояснює спортивний директор.

Незважаючи на досить строгий розпорядок дня, хлопці почуваються комфортно."Я прокидаюся пізніше за всіх, роблю собі каву, трохи граю, щоб увійти в ритм. Потім у нас збір, розминка, ми обговорюємо моменти гри. Далі тренуємось разом. Це кілька годин, коли ми сидимо і відпрацьовуємо теорію на практиці. Після обіду знову повертаємося за комп’ютери і граємо до вечора. Увечері кожен сам вирішує: відпочити чи далі працювати", — каже j3kie.

Друзі у грі та поза нею: Секрет командної хімії

Перший буткемп став точкою знайомства для команди. Гравці зустрілися тоді вперше і саме з цього моменту почали вибудовувати довіру та взаєморозуміння. За рік вони подорослішали як спортсмени та особистості. Тож цьогоріч рівень спілкування інший, значно ближчий.

Фото: Favbet Team

"Великі командні результати неможливі без командної хімії, мотивації і підтримки один одного. Я радий, що хлопці стали друзями у реальному житті. Вони спілкуються між собою на будь-які теми, допомагають одне одному. Це справжня команда і водночас компанія друзів" , — говорить Богдан Рехтета.

Наразі Favbet Team займає 65-те місце у світовому рейтингу HLTV і 49-те в Європі за рейтингом Valve. Хлопці планують увійти та закріпитися в топ-50. Головною перепоною до швидкого досягнення цілі є неможливість виїжджати на LAN-турніри, де дають найбільше очок.

"Із 48 команд над нами, 45 грали на LAN. Якби ми мали шанс, були б вище, можливо, у топ-30" , — пояснює bondik.

Попри це, Favbet Team доводить, що сьогодні для розвитку кіберспорту не обов’язково виїжджати за кордон. Команда збирається в Україні, створює атмосферу підтримки та прогресує крок за кроком. Саме це робить їхні буткемпи "не гіршими за NBA".