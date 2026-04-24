Федерація кіберпорту України оголосила тренерів національних збірних на Esports Nations Cup 2026

Дев'ять фахівців очолять українські команди на першому турнірі національних збірних в історії кіберспорту.

Федерація кіберспорту України, президентом якої є Максим Кріппа, офіційно оголосила тренерів національних збірних у 9 дисциплінах Esports Nations Cup 2026. Це перший турнір такого масштабу, де країни змагаються не клубами, а національними збірними. Він пройде у листопаді 2026 у Ер-Ріяді.

Відбір тренерів з дев'яти дисциплін проводив National Team Manager Микита Бабич. Критерії, за якими обирали фахівців, - глибоке знання дисципліни, тренерський або ігровий досвід на високому рівні, лідерські якості, готовність представляти країну публічно і повна доступність на період підготовки. Наразі затверджено сім наставників, щодо ще двох — чекаємо підтвердження від представників ENC, щоб оголосити їхні імена. У решті семи дисциплін передбачені відкриті кваліфікації або формат не потребує призначення тренера.

Хто став тренерами збірних

Dota 2 — Andrii "Ghostik" Kadyk

Один із найсильніших кандидатів на тренерську роль у Dota 2. Має глибоке розуміння гри, авторитет у ком'юніті та чітке бачення побудови конкурентного складу.

"Радий тренувати збірну України з Dota 2 на найбільшому турнірі серед національних збірних. Впевнений, що разом із Федерацією кіберспорту ми підберемо найкращий склад, який зможе гідно представляти нашу країну. Від себе хочу сказати, що це разова історія із тренерством, суто на турнір, але обіцяю, що викладусь на максимум".

PUBG Mobile — Dima "Bamb1ni" Kuzmenko

Один із найсильніших представників української сцени PUBG Mobile. Має міжнародний досвід і розуміння специфіки дисципліни на високому рівні.

PUBG Battlegrounds — Vadym "ALREIN" Lovin

Топ-1 тренер з PUBG у світі на сьогоднішній день. Має чітке розуміння гри, процесів підготовки та роботи з ростером. Зі складом, який він сформує, Україна претендує на роль фаворита.

"Я дякую за можливість представляти Україну в дисципліні PUBG на ENC 2026. Для мене це визначна подія в кар'єрі, про яку я мріяв дуже давно. Докладу максимум зусиль, щоб наша збірна показала найкращий результат".

League of Legends — Roman "WildHeart" Maksimchuk

Досвідчений гравець із розумінням внутрішніх процесів команди та конкурентної сцени. Переходить у тренерську роль із фокусом на розвиток гравців і командну структуру.

Rocket League — Andrii "Skeenny_" Piatnytskyi

Проактивний представник української сцени з чітким баченням формування складу. Активно розвиває ком'юніті та демонструє високий рівень залученості в дисципліну.

"Новина про продовження співпраці зі мною як з тренером збірної застала мене зненацька та стала надзвичайно приємною подією. Я був свідком народження української спільноти Rocket League: ми організовували локальні турніри, популяризували гру. І ось ми тут — українська національна команда на ENC 2026. Дякую за таку довіру".

Rainbow Six — Oleksandr "ghoud_boy" Samoilenko

Активно залучений у розвиток дисципліни в Україні. Добре розуміє локальну сцену та має бачення її подальшого розвитку. Виступає як драйвер формування конкурентного складу.

VALORANT— Ivan "Johnta" Shevtsov

Досвідчений тренер із структурним підходом до роботи. Чітке бачення розвитку команди та побудови ігрових процесів. Орієнтований на стабільний результат і прогрес складу.

"Радий мати можливість зібрати та підготувати збірну з VALORANT для ENC. Зроблю все можливе, аби наша збірна відібралась на фінальну частину турніру та здобула гідний результат".

Про Федерацію кіберспорту України (UESF)

Федерація кіберспорту України (UESF) — офіційна національна організація, що розвиває та регулює кіберспорт в Україні. Під керівництвом президента Максима Кріппи федерація організовує національні чемпіонати, представляє Україну на міжнародній арені та будує екосистему, де кожен гравець — від початківця до професіонала — має можливість зростати. UESF об'єднує гравців, клуби, спільноту та партнерів навколо спільної ідеї: кіберспорт є частиною сучасної української культури.