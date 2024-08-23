Monte та B8 поборюються за виживання, команда Зінченка може вийти на RMR

Учора, 22 серпня, відбулися чергові матчі Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR Closed Qualifier, в яких брали участь українські кіберспортивні команди з гри Counter-Strike 2.

Зокрема, у групі A Monte та B8 зазнали поразок та опустилися в сітку 1:2. Наступна поразка українських команд означатиме виліт з відбіркового етапу на другий Мейджор в історії CS 2. Зауважимо, що клуб з Монастирища гратиме проти ENCE, за яких виступає їх колишній гравець у матчі на вибування Віктор "sdy" Оруджев.

У групі B команда українського футболіста Олександра Зінченка, Passion UA, знаходиться за крок до кваліфікації на RMR. У попередні ігровий день вони в овертаймах здолали інтернаціональний склад ARCRED, в якому разом з росіянами, узбекистанцем та білорусом виступає українець Данило "synyx" Мазур.

Perfect World Shanghai Major 2024

EU RMR Closed Qualifier

Другий день, 22 серпня

Група A

Monte (Україна) — ECLOT (Чехія) 7:13 Mirage

B8 (Україна) — PARVISION (Росія) 10:13 Ancient

Група B

Passion UA (Україна) — ARCRED (Узбекистан) 19:17 Mirage

Розклад матчів на 23 серпня

12:00. Monte — ENCE

12:00. Rhyno — B8

15:00. Passion UA — OG

Зазначимо, що до наступного етапу вийдуть 8 найкращих команд з кожної із групи.

Perfect World Shanghai Major 2024 — другий мейджор-турнір з Counter-Strike 2. Основні змагання відбудуться з 30 листопада по 15 грудня 2024 року на Мерседес-Бенц-Арені в Шанхаї. Призовий фонд турніру складе 1 250 000 доларів.