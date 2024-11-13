Україна посіла перше загальнокомандне місце на Кубку Європи з сумо

Збірна України із сумо стала першою у командному заліку на престижному турнірі European sumo cup у столиці Норвегії Осло.

Про це повідомляє Мінмолодьспорту.

17 українських спортсменів здобули 20 медалей (8 золотих, 5 срібних та 7 бронзових).

Чемпіонами стали Олена Никитинська (вагова категорія до 65 кг), Тетяна Караченко (до 73 кг), Дар'я Константинова (до 80 кг), Ірина Пасічник (понад 80 кг та абсолютна вагова категорія), Святослав Семикрас (до 85 кг), Єгор Крупський (100 кг), Важа Даіаурі (понад 115 кг).

Срібло в активі Софії Кушнір (до 65 кг), Аліни Дуженко (до 73 кг), Єлизавети Моренко (понад 80 кг), Руслана Русанова (до 100 кг), Важі Даіаурі (абсолютна вагова категорія).

Бронзові медалі здобули Дар'я Константинова (абсолютна вагова категорія), Світлана Ярьомка (абсолютна вагова категорія), Демид Караченко (до 85 кг); Алфес Долідзе (до 100 кг), Анатолій Хлюстін (до 100 кг), Олександр Вересюк (понад 115 кг та абсолютна вагова категорія).

Турнір проходив з 8 по 10 листопада. Конкуренцію українцям склали 150 сумоїстів з 9 країн.