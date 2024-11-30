Українець Соловей виграв чемпіонат світу з військово-спортивних багатоборств

Майстер спорту України міжнародного класу Нікіта Соловей здобув 5 медалей чемпіонату світу з військово-спортивних багатоборств, який проходив у Вроцлаві, Польща.

Соловей представляв Україну у всестильових боях у ваговій категорії до 70 кілограмів. Уродженець Полтави приніс виборов дві золоті нагороди у розрядах Б-1 (легкий контакт) і Б-5 (демонстрація техніки самозахисту), дві срібних у Б-2 (дозований контакт) і Б-6 (демонстрація технічних комплексів), а також одну бронзову в Б-3 (повний контакт). Наставником спортсмена є заслужений тренер України Олег Бариш.

Виступ Солов’я допоміг Україні посісти перше місце в загальнокомандному заліку. Другими стали господарі турніру – поляки, а на третій сходинці фінішувала Німеччина. Загалом у змаганнях взяли участь 275 спортсменів із 17 країн.