Українські тхеквондисти здобули дві бронзи на чемпіонаті Європи в Сербії

Українські тхеквондисти посіли треті місця у своїх вагових категоріях на чемпіонаті Європи в Белграді, Сербія.

Про це повідомляє Base of Ukrainian Sports.

Максим Маненков із Запоріжжя здобув бронзу у ваговій категорії до 54 кілограмів. У півфіналі він поступився супернику з Греції.

Володимир Бистров з Києва став третім у вазі до 63 кг. У півфінальній сутичці представник України поступився опоненту з Угорщини.