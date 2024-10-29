Збірна України виборола 23 медалі на ЧС-2024 з джиу-джитсу

Збірна України з джиу-джитсу виборола 23 медалі на Чемпіонаті світу-2024 серед дорослих, що проходив на Кіпрі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Нашу команду представляли 26 майстрів джиу-джитсу, всього 1380 спортсменів з 70 країн змагалися за нагороди світової першості у місті Іракліон.

В активі збірної України з підсумками ЧС-2024 7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових медалей.

Зокрема, чемпіонами стали Богдан Мочульский (файтинг, 62 кг); Діана Скрипнюк (фул контакт, +70 кг); Юлія Васенда (не-ваза но-гі, 45 кг); Олександра Русецька (не-ваза но-гі, 48 кг); Діана Ломей (не-ваза но-гі, 52 кг); Олександра Яковенко (не-ваза, 52 кг); Олександра Сивч (не-ваза, 63 кг).