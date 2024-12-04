Дінь та Гукеш зіграли внічию у восьмій партії матчу за титул чемпіона світу з шахів

Завершилась восьма партія матчу за звання чемпіона світу з шахів між Дінем Ліженем та Гукешем Доммараджу.

Китайський шахіст грав білими та обрав англійський початок, до якого індійський вундеркінд був готовий.

Партія продовжувалась майже чотири години і завершилась внічию, встановивши підсумковий рахунок матчу 4:4.

Відзначимо, що шахісти грали лише на перемогу, розмінявши ферзів лише за декілька ходів до завершення партії.

Вже завтра, 5 грудня, відбудеться дев'ята зустріч Діня та Гукеша, в якій переможець стане безсумнівним фаворитом протистояння.

Нагадаємо, що всього буде зіграно 14 партій. Переможцем стане той шахіст, що першим набере 7,5 очок.

У випадку, якщо рахунок буде рівним, матч буде переведено у тай-брейк.

Початок дев'ятої партії заплановано на 11:00 за київським часом.