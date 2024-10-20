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ФІДЕ назвала суму призових чемпіонату світу у Нью-Йорку

Руслан Травкін — 20 жовтня, 11:22
ФІДЕ назвала суму призових чемпіонату світу у Нью-Йорку
FIDE

Міжнародна шахова федерація оголосила призовий фонд чемпіонату світу з рапіду та бліцу, який відбудеться у Нью-Йорку (США) 26-31 грудня.

Відповідна інформація опублікована на сайті FIDE.

Призовий фонд було збільшено до 1 428 500 доларів. Він буде розподілений на чотири категорії:

● Відкритий чемпіонат з рапіду: призовий фонд 550 000 $

● Відкритий чемпіонат з бліцу : призовий фонд 450 000

● Чемпіонат з рапіду серед жінок: призовий фонд 228 500 $

● Чемпіонат з бліцу серед жінок: призовий фонд 200 000 $

У чоловічому змаганні переможець отримає 90 000 , а в жіночому – 60 000 доларів. Загалом призовий фонд буде розрахований на 40 чоловіків та 20 жінок.

Гросмейстер для участі має мати рейтинг 2550 чи вище, у жінок – 2250 та вище. Для чоловіків вступний внесок складатиме 100 доларів, у жінок – 50.

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