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Українець став віцечемпіоном Європи зі швидких шахів

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 08:47
Українець став віцечемпіоном Європи зі швидких шахів
Антон Коробов (у чорній сорочці)
facebook.com/UkrainianChessFederation

Український шахіст Антон Коробов став віцечемпіоном Європи зі швидких шахів.

Про це повідомила Федерація шахів України.

Турнір відбувся у столиці Північної Македонії місті Скоп'є. Змагання проходили за швейцарською формулою, складалися з 11 турів. Загалом брали участь 287 шахістів.

Коробов набрав 9 очок і поділив 2-3 місце з іншим шахістом, але став другим завдяки кращому додатковому коефіцієнту.

Переможцем став Володимир Федосєєв, який виступав під прапором Словенії. Третє місце зайняв грузин Баадур Джобава.

Україну також представляли: Юрій Кузубов (8 очок, 22 місце), Віталій Бернадський (7,5 очок, 35 місце), Ігор Самуненко (7 очок, 51 місце), Інна Гапоненко (7 очок, 64 місце).

Шахи Антон Коробов

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