Українець став віцечемпіоном Європи зі швидких шахів

Український шахіст Антон Коробов став віцечемпіоном Європи зі швидких шахів.

Про це повідомила Федерація шахів України.

Турнір відбувся у столиці Північної Македонії місті Скоп'є. Змагання проходили за швейцарською формулою, складалися з 11 турів. Загалом брали участь 287 шахістів.

Коробов набрав 9 очок і поділив 2-3 місце з іншим шахістом, але став другим завдяки кращому додатковому коефіцієнту.

Переможцем став Володимир Федосєєв, який виступав під прапором Словенії. Третє місце зайняв грузин Баадур Джобава.

Україну також представляли: Юрій Кузубов (8 очок, 22 місце), Віталій Бернадський (7,5 очок, 35 місце), Ігор Самуненко (7 очок, 51 місце), Інна Гапоненко (7 очок, 64 місце).