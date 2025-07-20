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Залужний привітав Усика з перемогою над Дюбуа

Олег Дідух — 20 липня 2025, 13:27
Залужний привітав Усика з перемогою над Дюбуа
Queensberry/Leigh Dawney

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав боксера Олександра Усика з перемогою в бою-реванші з Даніелем Дюбуа.

Відповідний пост Залужний опублікував на особистому Telegram-каналі.

"Вітаю Олександра з впевненою Перемогою. Перемогою, яка присвячена не тільки нашим воїнам, а й усім нам. Ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає. Як не мав його і Олександр.

Тому він не лише бився, а й важко і наполегливо готувався. Готувався розраховувати лише на власні сили. Знав, що йому потрібно, і йшов до цього. А ще – думав про те, що є ті, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне усіх нас. Дякуємо, Козаче, за науку і натхнення", – написав Залужний.

Нагадаємо, вчора, 19 липня, Усик нокаутував Дюбуа у 5 раунді поєдинку на Вемблі в Лондоні та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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