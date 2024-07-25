Хижняк, Абдураімов та Ловчинський дізналися суперників на Олімпійських іграх-2024 у Парижі

Українські боксери дізналися своїх суперників на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомляє ФБУ.

Першим серед українців виступить 25-річний Дмитро Ловчинський (+92 кг). Він вийде на ринг 29 липня. Його суперником стане австралієць Теремоан Джуніор.

28-річний Олександр Хижняк (80 кг) свій бій проведе 30 липня проти Філіпа Акілова.

Водночас 20-річний Айдер Абдураімов (57 кг) пропустить перше коло змагань. Його поєдинок відбудеться 31 липня проти болгарина Хавʼєра Ібаньєса Діаса.

Нагадаємо, найбільше досвіду серед українців в Олександра Хижняка. Він на Іграх-2020 у Токіо у фіналі програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді та здобув срібну нагороду.

Олімпіада у Парижі стартує 26 липня.