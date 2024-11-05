Наступний бій Руденка відбудеться у Києві

Український боксер надважкої ваги Андрій Руденко (36-7, 22 KO) проведе наступний бій у Києві.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Суперником Руденка стане земляк Дмитро Сергута (8-4, 8 KO). Їх бій відбудеться у Києві, 14 грудня, в STEREO PLAZA.

Нагадаємо, 40-річний Руденко свій останній бій провів у жовтні минулого року проти земляка Семена Пахомова (2-18, 2 КО) на вечорі боксу в комплексі Emily Resort у Винниках. Поєдинок завершився перемогою Сергія у першому раунді.

Нещодавно у Руденка скасувався бій проти британця Джонні Фішера (12-0, 11 KO). Останній отримав травму та знявся з поєдинку.