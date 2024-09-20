Український ексчемпіон світу за версією WBC повернеться на ринг у 40-річному віці
Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBC, українець Віктор Постол (31-5, 12 КО), повернеться на ринг, та проведе бій в Україні.
Його слова передає LuckyPunch.
"Мій товариш Ігор Фаніян запропонував мені провести бій в Палаці спорту. Він запропонував мені гарні умови, і я погодився. Це буде рейтинговий поєдинок, скоріше за все, 8 раундів.
Вік в 40 років, дійсно, дає про себе знати. Але я кожного дня тренуюсь, і почуваю себе гарно. Поки в мене є бажання і здоров’я я буду в боксі. Як тільки бажання зникне, я завершу карʼєру. Наразі план провести ще 2-3 поєдинки, а потім буде видно", — сказав Постол.
Свій останній бій 40-річний Постол провів у липні 2023 року. У Лас-Вегасі він поступився через нокаут у 7 раунді представнику Домінікани Елвісу Родрігесу. На початку кар'єри українец проводив поєдинки в Україні, 18 з яких відбулося у Києві, ще один пройшов у Запоріжжі.