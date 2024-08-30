Відомий український боксер, який був чемпіоном світу, повернеться на ринг у 40-річному віці

Український боксер Віктор Постол (31-5, 12КО), який був чемпіоном світу у першій напівсередній вазі за версією WBC, планує свій наступний бій провести в Україні.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Джерело зазначає, що вечір боксу, в якому відбоксує Постол, поки не розголошується. Також нічого не вказано про його майбутнього суперника.

Свій останній бій 40-річний Постол провів у липні 2023 року. У Лас-Вегасі він програв нокаутом у 7 раунді представнику Домінікани Елвісу Родрігесу.

На початку кар'єри Віктор проводив поєдинки в Україні, 18 з яких відбулося у Києві, ще один відбувся у Запоріжжі.

Нагадаємо, що український боксер Владислав Сіренко підписав контракт із промоутерською компанією Френка Воррена Queensberry Promotion.