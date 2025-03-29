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Найкраще ще попереду: Вайлдер – про наступний бій

Олександр Булава — 29 березня 2025, 12:42
Найкраще ще попереду: Вайлдер – про наступний бій
Деонтей Вайлдер
Getty Images

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) оцінив своє повернення на ринг.

Цитує боксера Boxing News.

"Найкраще ще попереду. У мене було багато зовнішніх відволікаючих факторів, яких я мав позбутися. Я піклувався про багатьох людей, і це дійшло до того, що я не міг це робити.

У мене семеро власних дітей, я не можу піклуватися про всіх. Навіть про найближчих мене зраджували стільки разів. Останні п'ять років це був ефект доміно. Зрада – це гірше, ніж розбите серце", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер

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