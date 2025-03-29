Найкраще ще попереду: Вайлдер – про наступний бій

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) оцінив своє повернення на ринг.

Цитує боксера Boxing News.

"Найкраще ще попереду. У мене було багато зовнішніх відволікаючих факторів, яких я мав позбутися. Я піклувався про багатьох людей, і це дійшло до того, що я не міг це робити.

У мене семеро власних дітей, я не можу піклуватися про всіх. Навіть про найближчих мене зраджували стільки разів. Останні п'ять років це був ефект доміно. Зрада – це гірше, ніж розбите серце", – сказав Вайлдер.