Найкраще ще попереду: Вайлдер – про наступний бій
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) оцінив своє повернення на ринг.
Цитує боксера Boxing News.
"Найкраще ще попереду. У мене було багато зовнішніх відволікаючих факторів, яких я мав позбутися. Я піклувався про багатьох людей, і це дійшло до того, що я не міг це робити.
У мене семеро власних дітей, я не можу піклуватися про всіх. Навіть про найближчих мене зраджували стільки разів. Останні п'ять років це був ефект доміно. Зрада – це гірше, ніж розбите серце", – сказав Вайлдер.
Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).
Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.