Вайлдер: Я готовий до великих боїв

Колишній чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) вважає, що попри серію поразок все ще може отримати великий бій.

Цитує Вайлдера Ring Magazine.

"Якщо бій з Джошуа відбудеться, і все буде правильно — чому б і ні?. Ми розберемося з цією ситуацією, коли настане час. Він ще в бізнесі, і я також. Я хочу битися з усіма. Я не женуся лише за кимось одним. Якщо є можливість організувати великий бій — я готовий. Я хочу проводити найкращі бої, які хоче бачити публіка.

Але я не збираюся стояти з плакатами, випрошуючи бій. Я такого не роблю. Я ніколи ні за ким не ганявся. Якщо хтось не хотів битися зі мною — значить, так і було… Я завжди прагнув до найгучніших поєдинків у кар’єрі.

Я хочу наймасштабніших боїв. Мені байдуже, хто саме буде суперником. Я не зациклююсь на цих хлопцях. Вони б не дали мені шанс навіть задля порятунку власного життя, бо були одержимі тим, щоб не програти. Я просто хотів стати абсолютним чемпіоном, але багато хто не включав мене у свої плани через те, наскільки я небезпечний. І це нормально. Саме тому я досі тут, продовжую йти своїм шляхом і прагну до ще більших звершень. Цього разу все буде ще потужніше", – розповів Вайлдер.