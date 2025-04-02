Це питання часу: Вайлдер – про бій з Нганну
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) вважає, що його бій проти Френсіса Нганну (0-2) відбудеться.
Цитує боксера Bloody Elbow.
"Я і Френсіс, цей бій все ще випливає. Не так давно він згадувався два рази. Ми просто намагаємося з'ясувати, як ми хочемо, щоб це сталося між мною та Нганну. Мені це точно цікаво, йому також. Гадаю це лише питання часу.
Схоже, що це буде зроблено, але це лише всі деталі й таке інше. Я з нетерпінням чекаю на це, тому слідкуйте за оновленнями", – розповів Вайлдер.
Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).
Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.