Це питання часу: Вайлдер – про бій з Нганну

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) вважає, що його бій проти Френсіса Нганну (0-2) відбудеться.

Цитує боксера Bloody Elbow.

"Я і Френсіс, цей бій все ще випливає. Не так давно він згадувався два рази. Ми просто намагаємося з'ясувати, як ми хочемо, щоб це сталося між мною та Нганну. Мені це точно цікаво, йому також. Гадаю це лише питання часу.

Схоже, що це буде зроблено, але це лише всі деталі й таке інше. Я з нетерпінням чекаю на це, тому слідкуйте за оновленнями", – розповів Вайлдер.