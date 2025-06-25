Вайлдер: У нас заплановано декілька боїв на цей рік
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) заявив, що планує провести ще декілька боїв до кінця року.
Цитує боксера The Ring.
"Я хочу переконатися, що зі мною все гаразд. Ми самі для себе є найсуворішими критиками, і немає нічого гіршого, ніж втратити впевненість у собі.
У нас заплановано декілька боїв на цей рік, і вони будуть розминкові. Назвемо це розігрівом — і це не неповага до жодного з суперників, які вийдуть у ринг зі мною. Ми просто підлаштовуємо все як слід. Я хочу переконатися, що повернувся до себе колишнього, або навіть став кращим.
Приємно бути ветераном. Я вже був на найвищому рівні. Я знаю, що потрібно, щоб знову туди піднятися. І для цього потрібен ідеальний ментальний стан. І я його в собі виховав — удесятеро сильніше", – сказав Вайлдер.
Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).
Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.