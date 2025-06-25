Вайлдер: У нас заплановано декілька боїв на цей рік

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) заявив, що планує провести ще декілька боїв до кінця року.

Цитує боксера The Ring.

"Я хочу переконатися, що зі мною все гаразд. Ми самі для себе є найсуворішими критиками, і немає нічого гіршого, ніж втратити впевненість у собі.

У нас заплановано декілька боїв на цей рік, і вони будуть розминкові. Назвемо це розігрівом — і це не неповага до жодного з суперників, які вийдуть у ринг зі мною. Ми просто підлаштовуємо все як слід. Я хочу переконатися, що повернувся до себе колишнього, або навіть став кращим.

Приємно бути ветераном. Я вже був на найвищому рівні. Я знаю, що потрібно, щоб знову туди піднятися. І для цього потрібен ідеальний ментальний стан. І я його в собі виховав — удесятеро сильніше", – сказав Вайлдер.