Усик залишився найкращим боксером незалежно від вагової категорії

Абсолютний чемпіон світу в гевівейті Олександр Усик після успішного реваншу проти Даніеля Дюбуа зберіг перше місце в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією ESPN.

Український спортсмен залишається лідером оновленого рейтингу, опублікованого на сайті ESPN.

Усик очолює список P4P від травня минулого року, коли здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф’юрі в бою за статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

На рахунку 38-річного Усика – 24 перемоги в професійному боксі, з яких 15 – нокаутом.

На другому місці рейтингу розташувався японський абсолютний чемпіон у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе, а третє посідає володар пояса WBA у першій середній вазі, американець Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN

1. Олександр Усик (Україна, 24-0, 15 КО) – надважка вага

2. Іноуе Наоя (Японія, 30-0, 27 КО) – друга легша

3. Теренс Кроуфорд (США, 40-0, 31 КО) – напівсередня

4. Дмітрій Бівол (24-1, 12 КО) – напівважка

5. Джессі Родрігес (США, 22-0, 15 КО) – друга найлегша (+1 позиція)

6. Артур Бетербієв (Канада, 21-1, 20 КО) – напівважка (-1 позиція)

7. Шакур Стівенсон (США, 24-0, 11 КО) – легка (+3 позиції)

8. Сауль Альварес (Мексика, 63-2-2, 39 КО) – друга середня (-1 позиція)

9. Девід Бенавідес (США, 30-0, 24 КО) – напівважка (-1 позиція)

10. Юнто Накатані (Японія, 31-0, 24 КО) – легша (-1 позиція)

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 липня Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Завдяки перемозі Усик вдруге у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, об'єднавши титули WBA, WBO, WBC та IBF.