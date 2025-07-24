Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик залишився найкращим боксером незалежно від вагової категорії

Денис Шаховець — 24 липня 2025, 13:50
Усик залишився найкращим боксером незалежно від вагової категорії
Олександр Усик
Queensberry/Leigh Dawney

Абсолютний чемпіон світу в гевівейті Олександр Усик після успішного реваншу проти Даніеля Дюбуа зберіг перше місце в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією ESPN.

Український спортсмен залишається лідером оновленого рейтингу, опублікованого на сайті ESPN.

Усик очолює список P4P від травня минулого року, коли здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф’юрі в бою за статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

На рахунку 38-річного Усика – 24 перемоги в професійному боксі, з яких 15 – нокаутом.

На другому місці рейтингу розташувався японський абсолютний чемпіон у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе, а третє посідає володар пояса WBA у першій середній вазі, американець Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN

  • 1. Олександр Усик (Україна, 24-0, 15 КО) – надважка вага
  • 2. Іноуе Наоя (Японія, 30-0, 27 КО) – друга легша
  • 3. Теренс Кроуфорд (США, 40-0, 31 КО) – напівсередня
  • 4. Дмітрій Бівол (24-1, 12 КО) – напівважка
  • 5. Джессі Родрігес (США, 22-0, 15 КО) – друга найлегша (+1 позиція)
  • 6. Артур Бетербієв (Канада, 21-1, 20 КО) – напівважка (-1 позиція)
  • 7. Шакур Стівенсон (США, 24-0, 11 КО) – легка (+3 позиції)
  • 8. Сауль Альварес (Мексика, 63-2-2, 39 КО) – друга середня (-1 позиція)
  • 9. Девід Бенавідес (США, 30-0, 24 КО) – напівважка (-1 позиція)
  • 10. Юнто Накатані (Японія, 31-0, 24 КО) – легша (-1 позиція)

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 липня Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Завдяки перемозі Усик вдруге у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, об'єднавши титули WBA, WBO, WBC та IBF.

Читайте також :
Фото Абсолютна велич: Усик знову підкорив вершину гевівейту. Що чекає на українця далі?
Олександр Усик

Олександр Усик

Леннокс Льюїс назвав наступника Усика в боксі
Отримав квіти і видав мотиваційну промову: Усик завітав на тренування з дзюдо свого сина
Заслужений відпочинок: Усик з дружиною вирушили до Іспанії після бою з Дюбуа
Усик анонсував документальний фільм про себе
Він і близько стільки не заробив: Коппінджер розкрив деталі щодо гонорару Усика за бій з Дюбуа

Останні новини