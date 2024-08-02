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Усик: Я не вірю, а знаю, що ми повернемо Крим

Ігор Чернявський — 2 серпня, 16:10
Усик: Я не вірю, а знаю, що ми повернемо Крим

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) впевнений у тому, що Україна поверне Крим.

Про це він розповів у інтерв’ю Роману Бебеху.

"Я знаю, а не вірю. Я не вірю в це, я знаю це. Вірити і знати – це різні речі. Багато років тому я говорив про те, що я буду там, де я зараз – багато хто в це не вірив. Зараз я вирішив говорити не у ствердній формі, але завуальовано я буду це робити. Люди не вірять в це, але я не звертаю на це уваги. Я деяким людям не вірю, тому що вони не щирі", — сказав Усик.

Зазначимо, що Олександр родом із Сімферополя. В одному з інтерв’ю, яке було записане задовго до повномасштабного вторгнення, Усик на питання про Крим відповів, що півостров належить Богу.

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