Чемпіон на Вемблі: Усик прибув на бій з Дюбуа

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) прибув на стадіон "Вемблі", де відбудеться його реванш з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Їх бій відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 00:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.