Мій чемпіон: Усик похизувався перемогою сина на змаганнях з дзюдо
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував нове відео у соцмережах.
Українець показав фрагмент, на якому його син Михайло здобуває перемогу на дитячому турнірі з дзюдо, ефектно здолавши опонента.
"Мій чемпіон. Дякую Богу за перемогу", – прокоментував відео Усик.
Також Олександр показав фото п'єдесталу, де його син тримає грамоту за перше місце на змаганнях.
Нагадаємо, український боксер проведе свій наступний бій проти британця Тайсона Ф'юрі. Реванш відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.