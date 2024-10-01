Мій чемпіон: Усик похизувався перемогою сина на змаганнях з дзюдо

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував нове відео у соцмережах.

Українець показав фрагмент, на якому його син Михайло здобуває перемогу на дитячому турнірі з дзюдо, ефектно здолавши опонента.

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"Мій чемпіон. Дякую Богу за перемогу", – прокоментував відео Усик.

Також Олександр показав фото п'єдесталу, де його син тримає грамоту за перше місце на змаганнях.

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Нагадаємо, український боксер проведе свій наступний бій проти британця Тайсона Ф'юрі. Реванш відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.