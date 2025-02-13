Він не став кращим з нашого бою: Усик – про Дюбуа

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає, що чемпіон IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) не змінив свій стиль боксу з часу їхнього поєдинку.

Цитує українця Sky Sports.

"Чи став він кращим з часу нашого бою? Ні, це бокс. Я думаю, що Даніель переміг – це факт, але я думаю, що, можливо, у Джошуа були проблеми з підготовкою, можливо, він почувався погано, що я не знаю. Але факт у тому, що переміг Даніель, тепер він чемпіон світу, – сказав Усик.

Бій Олександра та Даніеля відбувся у 2023 році та завершився достроковою перемогою українця.

Нещодавно Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. І в одному з них він зустрінеться або з Дюбуа, або з Джозефом Паркером – в залежності від того, хто виграє бій у Саудівській Аравії, який відубудеться 22 лютого.