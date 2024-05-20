Усик: Хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) подякував усім, хто підтримував його в бою проти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

"Доброго дня. Трішки часу пройшло після поєдинку, трішки пом’яте обличчя, але, слава Богу, перемога є. Я хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися, всім хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога.

Я хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та всім нашим діткам, які зараз витримують це натиск. Я дуже вам дякую. Я отримую величезну кількість повідомлень з привітанням. Дякую".

Також Олександр звернувся до міжнародної аудиторії: "Всім привіт, люди. Я хочу висловити велику подяку всім, хто підтримує мене, мою країну. Для мене це дуже важливо. Я справді ціную це. Слава Богу за все, слава Україні".

Наразі за сторінкою Усика в Instagram стежать 2,8 мільйона людей. Кількість читачів очікувано зросла після перемоги в бою за абсолютне чемпіонство.