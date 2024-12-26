Американський тренер: Ф'юрі слабко провів реванш

Відомий боксерський тренер Андре Розьє вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) слабко проявив себе у реванші з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Його слова наводить YSM Sport Media.

"Усик виграв бій, я в цьому певен. На мою думку, реванш вийшов менш захоплюючим, ніж перший поєдинок.

І я не знаю, що відбувається з Ф'юрі. Він був великим хлопцем. У сенсі він міг би протягом усього поєдинку спиратися на Усика і таким чином здобути перемогу. Не знаю, що він думав. Можливо, настав час для нього завершити кар'єру", – сказав Розьє.