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Американський тренер: Ф'юрі слабко провів реванш

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 13:09
Американський тренер: Ф'юрі слабко провів реванш
Getty images

Відомий боксерський тренер Андре Розьє вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) слабко проявив себе у реванші з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Його слова наводить YSM Sport Media.

"Усик виграв бій, я в цьому певен. На мою думку, реванш вийшов менш захоплюючим, ніж перший поєдинок.

І я не знаю, що відбувається з Ф'юрі. Він був великим хлопцем. У сенсі він міг би протягом усього поєдинку спиратися на Усика і таким чином здобути перемогу. Не знаю, що він думав. Можливо, настав час для нього завершити кар'єру", – сказав Розьє.

Нагадаємо, Усик одноголосним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та отримав за цей бій 104,5 млн доларів.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

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