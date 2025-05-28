Пилипенко: Приблизно половина моїх програних боїв – договірні

Український боксер Ігор Пилипенко зізнався, що приблизно половина із 54 боїв, які він програв за кар’єру, носили договірний характер.

Про це 52-річний спортсмен розповів у інтерв’ю Чемпіону.

"Приблизно половина програних боїв – саме договірні. Як це трапляється? Наприклад, мені телефонує промоутер або менеджер. Каже, що хоче зробити 8-раундовий бій зі своїм боксером.

Він має молодого проспекта, вкладається в його професійну боксерську кар’єру. Боїться, що я можу у нього виграти. Тому хоче підстрахуватися. І пропонує мені доплату в кілька сотень євро за гарантовану поразку. Я на такі пропозиції зазвичай погоджувався. Виходив у ринг, і як артист на сцені, грав свою роль", – заявив боксер.