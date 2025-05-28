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Пилипенко: Приблизно половина моїх програних боїв – договірні

Олег Дідух — 28 травня 2025, 15:40
Пилипенко: Приблизно половина моїх програних боїв – договірні
Ігор Пилипенко

Український боксер Ігор Пилипенко зізнався, що приблизно половина із 54 боїв, які він програв за кар’єру, носили договірний характер.

Про це 52-річний спортсмен розповів у інтерв’ю Чемпіону.

"Приблизно половина програних боїв – саме договірні. Як це трапляється? Наприклад, мені телефонує промоутер або менеджер. Каже, що хоче зробити 8-раундовий бій зі своїм боксером.

Він має молодого проспекта, вкладається в його професійну боксерську кар’єру. Боїться, що я можу у нього виграти. Тому хоче підстрахуватися. І пропонує мені доплату в кілька сотень євро за гарантовану поразку. Я на такі пропозиції зазвичай погоджувався. Виходив у ринг, і як артист на сцені, грав свою роль", – заявив боксер.

Нагадаємо, професійна кар’єра Пилипенка тривала з 2000 до 2021 року. За цей час він провів 62 бої, 54 із яких програв.

Бокс Ігор Пилипенко

Ігор Пилипенко

Програв 54 бої, половина з яких були договірними. Феєрична історія українського боксера без чемпіонських амбіцій

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