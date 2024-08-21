Усик розповів, за який англійський клуб вболівав у дитинстві

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) у дитинстві вболівав за Манчестер Юнайтед.

Про це він розповів у інтерв’ю Daily Mail.

"Коли я був молодшим, завжди вболівав за Манчестер Юнайтед. Я був фанатом Гаррі Невілла та інших гравців, таких як Девід Бекгем. Тоді було дуже складно грати проти них. Але якщо говорити про улюблених футболістів, то це, напевно, Андрій Шевченко, Златан Ібрагімович, Роналдо — той, старий, з зубами. Звісно, Мессі та інший Роналду також великі гравці для мене", — сказав Усик.

В одному з давніх інтерв’ю Олександр розповідав, що в Україні він завжди підтримував Динамо. Втім, зараз Усик є чинним гравцем іншого клубу УПЛ — житомирського Полісся.