Він може змінити своє рішення: Туркі – про рішення Ф'юрі завершити кар'єру

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх вірить, що колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) може змінити своє рішення щодо завершення кар'єри.

Цитує Туркі talkSPORT.

"Перш за все, таке рішення має бути прийняте самим боксером. Мені, як фанату боксу, це не подобається. Ми хочемо бачити Тайсона у великих боях, але я можу зрозуміти його рішення. Але з часом це рішення може змінитися", – розповів функціонер.

Також Туркі відповів на запитання, чи буде він вести переговори з Тайсоном щодо зміни його рішення.

"Так, звісно. Я підтримаю його і обговорю це з ним. Я дам йому трохи часу побути з сім’єю, а потім ми це обговоримо. Але багато чуток нам не допомагають. Ніхто не запропонує 500 мільйонів фунтів за бій, ці цифри невірні", – розповів Туркі.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.