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Тренер Вайлдера підібрав суперника для Усика

Руслан Травкін — 1 січня 2025, 13:20
Тренер Вайлдера підібрав суперника для Усика
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Американський фахівець Малік Скотт, який тренує Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО), хотів би побачити бій Олександра Усика (23-0, 14 КО) проти Гільберто Раміреса (47-1, 30 КО).

Про це він сказав для YSM Sports.

"Мені було б цікаво побачити бій Усика з Раміресом, моїм хлопцем, якого я треную.

Мені б це дуже сподобалося – два шульги, які приносять на ринг не лише силу, вони демонструють чудові навички", – сказав Скотт.

Нагадаємо, британський промоутер Едді Гірн хотів би, щоб Усик побився з іншим чемпіоном світу в крузервейті Джеєм Опетаєю (26-0, 20 КО). Вважається, що ці боксери невдовзі проведуть бій між собою, а потім будуть шукати варіанти вийти в ринг проти українця.  

Бокс Олександр Усик Гільберто Рамірес

Олександр Усик

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