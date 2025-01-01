Тренер Вайлдера підібрав суперника для Усика
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk
Американський фахівець Малік Скотт, який тренує Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО), хотів би побачити бій Олександра Усика (23-0, 14 КО) проти Гільберто Раміреса (47-1, 30 КО).
Про це він сказав для YSM Sports.
"Мені було б цікаво побачити бій Усика з Раміресом, моїм хлопцем, якого я треную.
Мені б це дуже сподобалося – два шульги, які приносять на ринг не лише силу, вони демонструють чудові навички", – сказав Скотт.
Нагадаємо, британський промоутер Едді Гірн хотів би, щоб Усик побився з іншим чемпіоном світу в крузервейті Джеєм Опетаєю (26-0, 20 КО). Вважається, що ці боксери невдовзі проведуть бій між собою, а потім будуть шукати варіанти вийти в ринг проти українця.