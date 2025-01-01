Тренер Вайлдера підібрав суперника для Усика

Американський фахівець Малік Скотт, який тренує Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО), хотів би побачити бій Олександра Усика (23-0, 14 КО) проти Гільберто Раміреса (47-1, 30 КО).

Про це він сказав для YSM Sports.

"Мені було б цікаво побачити бій Усика з Раміресом, моїм хлопцем, якого я треную.

Мені б це дуже сподобалося – два шульги, які приносять на ринг не лише силу, вони демонструють чудові навички", – сказав Скотт.