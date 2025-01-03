Белью пояснив, чому не провів реванш проти Усика

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью зізнався, що не провів реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 КО), оскільки українець є кращим за нього.

Про це він написав у себе в "Х" (Twitter) у відповідь на твіт тренера Біллі Нельсона.

"Справа в тому, що Усик кращий за мене, тому реванш був безглуздим. Я двічі зустрічався з усіма, з ким мав близькі бої! Я виграв усі реванші, у яких брав участь, деякі з них були фінальними претендентськими боями проти опозиції топ-рівню", – написав Белью.

Cos Usyk is better than me so pointless and Stevenson was at a weight I was completely dead at! I faced everyone I had close fights with twice! I won every rematch I took part in and some of them were world title final eliminators against top quality opposition.. oh yeah with… — Tony Bellew (@TonyBellew) January 1, 2025

Нагадаємо, бій між Белью та Усиком відбувся в листопаді 2018 року. Українець поступово збільшував свою перевагу над британцем і зумів нокаутувати його у восьмому раунді.