Белью пояснив, чому не провів реванш проти Усика
Тоні Белью
Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью зізнався, що не провів реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 КО), оскільки українець є кращим за нього.
Про це він написав у себе в "Х" (Twitter) у відповідь на твіт тренера Біллі Нельсона.
"Справа в тому, що Усик кращий за мене, тому реванш був безглуздим. Я двічі зустрічався з усіма, з ким мав близькі бої! Я виграв усі реванші, у яких брав участь, деякі з них були фінальними претендентськими боями проти опозиції топ-рівню", – написав Белью.
Нагадаємо, бій між Белью та Усиком відбувся в листопаді 2018 року. Українець поступово збільшував свою перевагу над британцем і зумів нокаутувати його у восьмому раунді.