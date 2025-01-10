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Промоутер Кличка підібрав суперника для Усика

Олександр Булава — 10 січня 2025, 10:17
Промоутер Кличка підібрав суперника для Усика
Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season

Промоутер Том Леффлер, який раніше представляв Володимира Кличка, вважає, що чемпіону WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександру Усику (23−0, 14 КО) наступний бій слід провести проти Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО).

Цитує промоутера World Boxing News.

"Реванш із Даніелем Дюбуа — це хороша битва, але я завжди хотів би побачити бій із Вайлдером. Деонтей завжди бере участь у цікавих поєдинках, чи то коли він нокаутує когось, чи то коли його нокаутують. Для Усика є кілька цікавих варіантів.

Олександр зробив усе можливе, щоб довести, що він номер один у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Є багато видатних боксерів, але, враховуючи все, чого Усик домігся на цей момент, я точно ставлю його на вершину списку", – розповів Леффлер.

Українець нещодавно здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Фюрі. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Олександр Усик Том Леффлер

Олександр Усик

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