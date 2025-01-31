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Бредлі дав прогноз на бій Бенавідес – Моррелль

Руслан Травкін — 31 січня 2025, 09:46
Бредлі дав прогноз на бій Бенавідес – Моррелль
Тімоті Бредлі
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Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) вважає, що американець Девід Бенавідес здолає кубинця Давида Моррелля.

Про це Бредлі сказав у коментарі для boxing247.com.

"Це поєдинок 50 на 50, тому що таймінг та різкі контрудари Моррелля можуть перевершити обсяг ударів Бенавідеса. Однак контрудари Моррелла можуть бути пригніченими тиском та об'ємом ударів.

Якщо Моррелл зможе витримати темп, заданий суперником і скористається фундаментальними недоліками Бенавідеса: провисанням у канатів, поганою роботою ніг і отримає вигоду від уразливостей високого захисту, то зможе перемогти. З іншого боку, Бенавідес здатний використовувати праві кроси та хуки проти шульги.

Все ж таки я оберу перемогу Бенавідеса роздільним рішенням суддів", – сказав Бредлі.

Поєдинок Бенавідес – Морель відбудеться 1 лютого 2025 року у Лас-Вегасі. Переможець матиме статус обов'язкового претендента на пояс WBC у напівважкій вазі.

Бокс Тімоті Бредлі Давід Бенавідес

Тімоті Бредлі

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