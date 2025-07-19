Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Кабаєл спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Булава — 19 липня 2025, 22:55
Кабаєл спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа
Getty Images

Тимчасовий чемпіон світу з боксу за версією WBC Агіт Кабаєл вважає, що чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик за очками переможе володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа.

Про це боксер розповів у коментарі BoxNation.

"Перші 4-5 раундів будуть дуже важливими в цьому бою. Даніель Дюбуа дуже небезпечний в перших 5 раундах. Але Усик дуже розумний, з дуже хорошим боксерським інтелектом. Це дуже цікавий бій, подивимося...

Мій прогноз – Усик переможе за очками", – сказав Кабаєл.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Агіт Кабаєл Усик – Дюбуа 2

Олександр Усик

Магучіх спрогнозувала переможця реваншу між Усиком та Дюбуа
Дюбуа прибув на Вемблі на реванш з Усиком
Красюк підтримав Усика перед реваншем з Дюбуа
Підтримка для Усика з Мадрида: зірка збірної України завітав на вечір боксу в Лондоні
Чемпіон на Вемблі: Усик прибув на бій з Дюбуа

Останні новини