Кабаєл спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Тимчасовий чемпіон світу з боксу за версією WBC Агіт Кабаєл вважає, що чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик за очками переможе володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа.

Про це боксер розповів у коментарі BoxNation.

"Перші 4-5 раундів будуть дуже важливими в цьому бою. Даніель Дюбуа дуже небезпечний в перших 5 раундах. Але Усик дуже розумний, з дуже хорошим боксерським інтелектом. Це дуже цікавий бій, подивимося... Мій прогноз – Усик переможе за очками", – сказав Кабаєл.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.