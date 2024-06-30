Лопес захистив титул WBO: огляд бою з Клаггеттом

Американський боксер Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) переміг канадця Стіва Клаггетта (38-8, 26 КО) та захистив титул WBO в напівсередній вазі.

Огляд бою

12-раундовий бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів — 120-108, 119-109, 120-108.

Для 26-річного Лопеса це другий захист титул WBO в першій напівсередній вазі, який він здобув у червні 2023 року, перемігши Джоша Тейлора (19-2, 13 KO) одноголосним рішенням суддів.