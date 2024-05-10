Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

До бою з Бенавідесом Гвоздика готує жертва суперника

— 10 травня, 21:30
До бою з Бенавідесом Гвоздика готує жертва суперника

Одним із спаринг-партнерів Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО) до титульного бою проти Давіда Бенавідеса (28-0, 16 КО) є 34-річний американець Рональд Елліс (18-4-2, 12 КО).

Про це повідомляє Lucky Punch.

Елліс чудово знає сильні та слабкі сторони Бенавідеса, оскільки у березні 2021 року провів з ним поєдинок, який завершився перемогою Давіда технічним нокаутом.

Бій Гвоздика проти Бенавідеса за титул тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться 15 червня.

Бокс Олександр Гвоздик Давід Бенавідес

Бокс

Ломаченко і Камбосос провели відкрите тренування
Силантьєв відповів на питання про Ломаченка: Не хочу лізти в політику
У протистоянні Усик — Ф’юрі передбачено реванш — джерело
Мейвезер анонсував велике оголошення
Н***й бокс, нас на**али: батько Хейні обурився допінг-тестом Гарсії

Останні новини