Ринг-гьорлз під загрозою: штучний інтелект змінює світ боксу

Ринг-гьорлз, які десятиліттями були частиною боксерських шоу, можуть опинитися на межі зникнення через активне впровадження штучного інтелекту.

AI-інфлюенсери, такі як популярна віртуальна персона Лілі Хейз, стрімко входять у спортивну індустрію, пропонуючи нові можливості для взаємодії з фанатами та організацій подій.

Особливість AI-персонажів у тому, що вони доступні для взаємодії 24/7, можуть створювати контент різними мовами та залучати молоду аудиторію. Це робить їх цікавим інструментом для маркетингових кампаній і спортивних організаторів, які шукають інноваційні способи спілкування з фанатами.

Штучний інтелект уже зробив кроки в боксі. Наприклад, перед недавнім реваншем Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком AI-суддя був використаний для оцінки бою. Його вердикт значно відрізнявся від рішення людських суддів, що викликало дискусії у світі боксу.

AI-інфлюенсери, як-от Лілі Хейз, вже приносять мільйони доларів, співпрацюючи з брендами та фанатами. Вони можуть стати частиною великих боксерських шоу, таких як потенційний бій Ф'юрі з Джошуа, який планується на 2025 рік.

Із розвитком технологій традиційні ролі, такі як ринг-гьорлз, стають менш актуальними. Штучний інтелект відкриває нові горизонти для спортивної індустрії, змінюючи підхід до проведення шоу та взаємодії з аудиторією.