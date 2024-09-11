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Чемпіон Бокс

Канело: Збираюся нокаутувати Берланга

Олександр Булава — 11 вересня, 21:59
Канело: Збираюся нокаутувати Берланга
Сауль Альверес
Фото: Getty Images

Чемпіон WBA, WBO та WBC у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO) хоче достроково завершити бій проти Едгара Берланга (22-0, 17 KO).

Цитує Канело Boxing Scene.

"Він хороший боєць. Сильний, молодий. Але він для мене не новий. Я бився з усіма – з будь-яким стилем: більшими за мене, молодшими за мене, старшими за мене. Я знаю все про бокс, він відчує у суботу ввечері мою силу та досвід.

Нокаутувати суперника завжди приємно, і я збираюся зробити це в суботу ввечері", – сказав Канело

Бій Альвареса проти Берланги пройде 14 вересня на стадіоні "T-Mobile Arena" у Лас-Вегасі.

Канело свій останній поєдинок провів на початку травня. Тоді він переміг земляка Хайме Мунгуя одностайним рішенням суддів.

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