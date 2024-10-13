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Саудівсько-російська співпраця: Туркі аль Аш-Шейх зустрівся з Кремльовим

Ігор Чернявський — 13 жовтня, 21:35
Саудівсько-російська співпраця: Туркі аль Аш-Шейх зустрівся з Кремльовим
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі аль Аш-Шейх провів зустріч із головою Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умаром Кремльовим.

Про це повідомляє Inside The Games.

Зустріч одного з найвпливовіших промоутерів у світі з російським функціонером пройшла перед боєм між Артуром Бетербієвим та Дмітрієм Біволом. За інформацією джерела, Туркі та Кремльов обговорювали майбутню співпрацю.

Після вечора боксу в Ер-Ріяді Кремльов написав пост у X (Twitter), у якому подякував лідерству Саудівської Аравії та особисто аль Аш-Шейха в розвитку боксу на світовій арені.

Зазначимо, що сам Кремльов розвитку боксу аж ніяк не сприяє – IBA занепала під його керівництвом, а Міжнародний олімпійський комітет минулого року виключив цю організацію зі свого складу. Через це є реальний ризик, що боксу не буде на Олімпійських іграх-2024 у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, після головного поєдинку шоу на ринг піднявся лідер Чечні Рамзан Кадиров. Терорист привітав із перемогою свого улюбленця Артура Бетербієва.

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