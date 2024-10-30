Володар чемпіонського поясу WBA Gold росіянин Чудінов незаконно відвідав окуповану Луганщину
Чинний чемпіон світу та володар чемпіонського поясу WBA Gold росіянин Федор Чудінов на початку жовтня незаконно відвідав кілька міст окупованої Луганської області.
Про це йдеться у розслідуванні видання Watchers.
Повідомляється, що боксер відвідав окуповані Старобільськ та Луганськ, де провів "майстер-класи", які містили явні елементи індоктринації та "перевиховання" українських дітей.
Ці заходи були організовані підсанкційними російськими організаціями – заснованими очільником Кремля Володимиром Путіним, а саме рухом "Народний фронт" та організацією "Здоровое отечество", які помічені українськими спецслужбами та західними санкційними інституціями в участі у викраденні українських дітей.
Журналісти зазначають, що Чудінов не вперше відзначається участю в кремлівських ініціативах, які є явними трансляторами імперських наративів – зокрема, він брав участь у індоктринаційних заходах для українських дітей, вивезених з окупованих територій у Москву та є активним учасником підсанкційних "Нічних вовків", які активно підтримують окупаційну війну Росії починаючи з 2014 року.
Організація перебуває під санкціями США, Швейцарії та ЄС. У санкційних регуляціях ЄС йдеться – клуб “Нічні вовки” є ключовим прибічником російського уряду, який активно підтримує російську державну пропаганду”.