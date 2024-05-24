Вперше не нокаут: Рогава переміг суперника з 60 поразками

Український проспект надважкої ваги Цотне Рогава (8-0, 7 КО) здобув перемогу над американцем Терреллом Джамалом Вудсом (29-60-10, 21 КО).

Бій пройшов усю дистанцію — 8 раундів. Усі три судді віддали перемогу Рогаві — тричі по 80:71.

Для 31-річного українця грузинського походження це був восьмий бій на професійному ринзі. Цотне вперше у кар’єрі не зміг перемогти достроково.

Зазначимо, що суперник Рогави виступає з вересня 2011 року. Відтоді він провів 99 поєдинків, тобто боксує в середньому раз на дві місяці.