Відомого боксер надважкої ваги дискваліфікували за допінг

Фінський боксер надважковаговик Роберт Геленіус отримав дворічну дискваліфікацію через позитивний тест на заборонені речовини після бою з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє talkSPORT.

Бій Джошуа — Геленіус відбувся влітку минулого року та завершився достроковою перемогою британця у 7-му раунді.

Після поєдинку з'ясувалось, що Роберт здав позитивний тест на заборонену речовину кломіфен. Боксер заявив, що не приймав препарат навмисно.

Антидопінгова служба Великої Британії (UKAD) розглянула справу і вирішила, що Геленіус не зумів довести свою невинність, тож отримав дискваліфікацію до 17 вересня 2025 року.

"Після запиту UKAD пан Хеленіус не зміг надати жодних доказів того, що яйця та куряче м'ясо, які він вживав перед поєдинком, були отримані від курей, яким вводили кломіфен. Таким чином, містер Геленіус не зміг визначити джерело кломіфену у своїй пробі і, отже, не зміг скоротити термін дискваліфікації, який становить два роки", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, Джошуа свій наступний бій проведе проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.