Воррен розповів, чому не варто чекати на реванш Дюбуа та Джошуа в 2025 році

Промоутер Френк Воррен заявив, що реванш між його клієнтом чемпіоном світу у надважкій вазі за версією IBF Даніелєм Дюбуа та Ентоні Джошуа наврядчи відбудеться у 2025 році.

Про це він розповів під час інтерв'ю для talkSPORT.

"Перш за все, бій Даніеля проти Ей Джея був його обов'язковим, тому йому дали певний період часу, що означає, що він може битися в лютому, і в нього є час до квітня або травня (для проведення добровільного захисту). А потім, хто буде обов'язковим, той і буде (наступним суперником). Це не буде Ей Джей, тому що він не може потрапити в обов'язкову позицію, тому що вони назвали наступних двох хлопців, які битимуться між собою (Агіт Кабаєл та Мартін Баколе). Тож він поза грою, і він буде поза грою деякий час", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що Дюбуа переміг Джошуа у вересні цього року, відправивши свого земляка у нокаут у п'ятому раунді.

Цей бій відбувся після того, як Олександр Усик був змушений здати титул чемпіона IBF.