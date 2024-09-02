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Аль аш-Шейх розкрив плани на Усика, Ф’юрі та Джошуа

Ігор Чернявський — 2 вересня, 00:25
Аль аш-Шейх розкрив плани на Усика, Ф’юрі та Джошуа
Getty Images

Саудівський промоутер Туркі Аль аш-Шейх віддає перевагу бою Джошуа — Ф’юрі, а не ще одному реваншу між Джошуа та Усиком.

Про це він розповів у інтерв’ю talkSPORT.

кщо Джошуа переможе Дюбуа, то буде можливість організувати величезний бій. Ентоні втретє виграє титул чемпіона світу, і після бою Усика проти Ф’юрі буде грандіозний поєдинок.

Але ви не знаєте майбутнє. Уявіть, якщо Тайсон після бою з Усиком захоче піти на пенсію. Я зроблю йому пропозицію, але якщо він завершить кар’єру, що я зможу зробити? По-перше, у Дюбуа дуже великий шанс, і це буде нелегко. Думаю, що це буде складний і небезпечний бій для Джошуа.

Якщо Усик переможе Тайсона, я все одно хочу побачити Ф’юрі проти Джошуа, якщо вони погодяться. Я не буду намагатися провести третій бій між Усиком і Джошуа до того, як відбудеться поєдинок Ф’юрі проти Ей Джея", — сказав Туркі.

Нагадаємо, реванш між Усиком та Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Джошуа, своєю чергою, проведе поєдинок за титул чемпіона IBF проти Даніеля Дюбуа. Якщо переможці зустрінуться між собою, то це знову буде бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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Олександр Усик

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