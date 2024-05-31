Це був би ідеальний лос-анджелеський бій: промоутер Богачука назвав потенційного опонента Сергія
Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) зацікавлений у поєдинку проти непереможного нокаутера Вірджіла Ортіса (21-0, 21 КО).
Про це заявив промоутер українця Том Леффлер. Його слова наводить інсайдер Майк Коппінджер.
"Сергій перебуває в чудовому положенні як тимчасовий чемпіон WBC та обов'язковий претендент, але він точно зацікавлений у бою з Вірджілом.
Він живе і тренується в Лос-Анджелесі, як і Ортіс, тож це був би ідеальний лос-анджелеський бій, якщо його вдасться організувати", — сказав Леффлер.
3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника. Тепер Вірджілу шукають нового опонента.
Свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса в чемпіонському бою.