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Це був би ідеальний лос-анджелеський бій: промоутер Богачука назвав потенційного опонента Сергія

Игорь Чернявский — 31 травня, 09:10
Це був би ідеальний лос-анджелеський бій: промоутер Богачука назвав потенційного опонента Сергія

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) зацікавлений у поєдинку проти непереможного нокаутера Вірджіла Ортіса (21-0, 21 КО).

Про це заявив промоутер українця Том Леффлер. Його слова наводить інсайдер Майк Коппінджер.

"Сергій перебуває в чудовому положенні як тимчасовий чемпіон WBC та обов'язковий претендент, але він точно зацікавлений у бою з Вірджілом.
Він живе і тренується в Лос-Анджелесі, як і Ортіс, тож це був би ідеальний лос-анджелеський бій, якщо його вдасться організувати", — сказав Леффлер.

3 серпня Ортіс мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника. Тепер Вірджілу шукають нового опонента.

Свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса в чемпіонському бою.

Бокс Сергій Богачук Том Леффлер

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