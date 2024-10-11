Воррен назвав дату наступного поєдинку Дюбуа

Промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) Френк Воррен заявив, що його клієнт проведе свій наступний бій у лютому 2025 року.

Його слова передає Secondsout.

"Для мене в таборі Даніеля з реваншем все очевидно, це не пріоритет. Я сподіваюся, що це буде вирішено цього тижня, тому що лютий настане раптово. Ми хочемо бути у формі. Все, що я знаю – Дюбуа вийде на ринг у лютому. На що потрібно звернути увагу щодо ЕйДжея – йому 34", – сказав Воррен.

Нагадаємо, напередодні Дюбуа заявив, що готовий прийняти реванш з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). 21 вересня 34-річний боксер поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. ЕйДжей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі британського ексчемпіона світу.