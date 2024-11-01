Промоутер: Дерев'янченко має перспективи провести 2-3 бої з топами дивізіону

Генеральний менеджер Top Boxing Generation Владислав Єлисєєв вважає, що Сергій Дерев'янченко ще може отримати статусні поєдинки.

Про це він сказав у інтерв’ю XSPORT.

"Теоретично – так, але практично це дуже складно зробити. Круто, що Сергій в Америці. І тут, і там його всі знають. Українець – топ свого дивізіону. Навіть якщо брати його поразки, то вони були найтитулованішим боксерам, згадати хоча б бій з Геннадієм Головкіним. Сергій дає бій, який викликає суперечку.

Дерев'янченко – боксер найвищого рівня, але треба розуміти, що й віковий. Великий плюс, що у його команді є крутий менеджер, який дістає гучні бої. У будь-якому випадку Дерев'янченко має перспективи провести два-три бої з найкращими боксерами дивізіону.

Якщо все складеться благополучно, то можна отримати шанс вийти в ринг за титул. У той же час, з організмом та віком важко боротися. Сподіватимемося, що Сергій ще отримає один титульний шанс", – сказав Єлисєєв.